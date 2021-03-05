Псковские депутаты потребовали от СКР возбудить дело по факту отравлений Владимира Кара-Мурзы
Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук и Лев Шлосберг отправили запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту покушений на политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу
Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук и Лев Шлосберг отправили запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту покушений на политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу.
Парламентарии требуют возбуждения дела по факту посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность.
Запрос Гайдука и Шлосберга основан на недавнем расследовании Bellingcat и The Insider о причастности к двум отравлениям Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах сотрудников ФСБ России. Ранее и сам политик потребовал возбудить дело на основании расследования, однако от Следственного комитета реакции не последовало.
Лев Шлосберг отметил, что с момента публикации расследования прошло почти четыре недели, однако правоохранительные органы бездействуют. «Значит, нужно задать им вопросы прямо и публично. Подали заявление, ответ будет опубликован», - отметил псковский депутат.
Напомним, что следственные органы также отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального, в покушении на которого подозревают сотрудников ФСБ.