Журнал Time поместил на обложку руководителя центра «Насилию.нет» Анну Ривину
Американский журнал Time поместил на обложку своего мартовского специального номера главу центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анну Ривину. Ранее эта организация была внесена Минюстом в реестр НКО-инагентов
Американский журнал Time поместил на обложку своего мартовского специального номера главу центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» Анну Ривину. Ранее эта организация была внесена Минюстом в реестр НКО-инагентов.
В журнале опубликована статья под заголовком «Российские лидеры не будут бороться с эпидемией домашнего насилия. Вместо них выступили эти женщины». В материале говорится попытках российских властей замалчивать проблему домашнего насилия, которая усугубилась во время карантина по коронавирусу, и нежелании принимать закон для защиты жертв домашнего насилия.
Журналисты пишут, что организация «Насилию.нет» оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь жертвам жестокого обращения, однако сотрудники и волонтеры «сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и Русской Православной Церкви».