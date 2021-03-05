05 марта 2021, 03:19
В Горно-Алтайске сотрудники ГИБДД разогнали пешеходов с дороги, по которой ехал премьер-министр
В Горно-Алтайске сотрудники ГИБДД разогнали людей с пешеходного перехода на дороге, по которой должен был проехать кортеж премьер-министра Михаила Мишустина
В Горно-Алтайске сотрудники ГИБДД разогнали людей с пешеходного перехода на дороге, по которой должен был проехать кортеж премьер-министра Михаила Мишустина.
Полицейские кричали пешеходам «Уходим!» и «Ждем!». На вопрос, в чем дело, гражданам ответили, что в город приехал глава правительства. Михаила Мишустина при этом назвали «вторым человеком после Владимира Путина».
По данным Znak.com, кортеж премьера в Горно-Алтайске состоял из семи микроавтобусов и легковых автомобилей.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что накануне визита Михаила Мишустина в Новосибирск местным автошколам запретили учебную езду по городу, а в Барнауле власти начали делать ремонт дороги из аэропорта.