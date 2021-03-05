05 марта 2021, 02:34
Россияне задолжали банкам рекордную сумму по ипотечным кредитам
Россияне за 2020 год задолжали банкам по ипотечным кредитам 9,07 трлн рублей, что является рекордным показателем. Из этой суммы 71,1 млрд рублей – это просроченные кредиты на жилье
Российские граждане за 2020 год задолжали банкам по ипотечным кредитам 9,07 трлн рублей, что является рекордным показателем. Из этой суммы 71,1 млрд рублей – это просроченные кредиты на жилье. В процентном выражении просрочка составляет 0,8%.
По данным сервиса поиска жилья ЦИАН, объем просроченной задолженности от общего объема долга является самым низким показателем с 2009 года, а общий объем долга по ипотеке, напротив, рекордно высоким (в 11 раз по сравнению с 2009 годом).
В 2020 году банки выдали россиянам 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4295,8 млрд рублей. 28% кредитов граждане взяли покупку квартир в новостройках. При этом средний размер займа на покупку жилья составил в прошлом году 2,5 млн рублей.