Минюст опроверг сведения об исключении фонда Льва Пономарева из реестра инагентов
Минюст России опроверг информацию об исключении фонда «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева из реестра иностранных агентов. Ранее эту новость сообщил сам правозащитник, который также находится в списке инагентов
Минюст России опроверг информацию об исключении фонда «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева из реестра иностранных агентов. Ранее эту новость сообщил сам правозащитник, который также находится в списке инагентов.
Представитель министерства сообщил РИА Новости, что запись об исключении фонда «В защиту прав заключенных» появилась в результате технической ошибки.
Ранее Лев Пономарев сообщил, что зашел на сайт ведомства и увидел, что его фонд исключен из реестра иностранных агентов. «Что это означает - хоть убей, не знаем», - отметил правозащитник.
Фонд «В защиту прав заключенных» был внесен в реестр НКО-инагентов в 2019 году с формулировкой «за оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».
Лев Пономарев попал в реестр СМИ-инагентов в декабре 2020 года.