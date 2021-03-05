Совет по правам человека при президенте упразднил почти половину комиссий
Совет по правам человека при президенте России изменил свою структуру, упразднив почти половину рабочих комиссий. Правозащитники говорят, что после такой «реформы» организация станет более закрытой
Совет по правам человека при президенте России изменил свою структуру, упразднив почти половину рабочих комиссий. Правозащитники говорят, что после такой «реформы» организация станет более закрытой.
Вместо действующих 20 постоянных комиссий в СПЧ будут работать только 11 комиссий. Так, были ликвидированы комиссии по избирательным правам, по исторической памяти, по гражданскому участию в правовой реформе, по военно-гражданским отношениям, по региональным аспектам развития гражданского общества и защиты прав человека, по образованию и науке, по научно-правовой экспертизе и развитию альтернативных способов разрешения конфликтов, а также по гражданскому контролю за правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс».
Председатели оставшихся комиссий СПЧ были переизбраны.
Правозащитница Наталья Евдокимова, которая до реформы была председателем комиссии по развитию НКО, заявила, что сейчас Совету нужны «более лояльные власти председатели комиссий». Так, например, комиссию по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы возглавил экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов.
Евдокимова рассказала «Открытым медиа», что президиум СПЧ станет более закрытым, так как его членами теперь могут быть только председатели комиссий. Ранее в президиум входили и обычные правозащитники.