Начальник ОВД «Донской» пообещал ответить на вопрос о пытках задержанных в 2022 году
Начальник ОВД «Донской» во время отчета перед муниципальными депутатами и москвичами отказался отвечать на вопрос об издевательствах над задержанными участниками протестных акций в поддержку Алексея Навального
Начальник ОВД «Донской» во время отчета перед муниципальными депутатами и москвичами отказался отвечать на вопрос об издевательствах над задержанными участниками протестных акций в поддержку Алексея Навального. Полицейский заявил, что отчитается о работе отдела за текущий год в 2022 году.
Во время мероприятия начальнику ОВД «Донской» был задан вопрос о ситуации с активисткой Аленой Китаевой, которая рассказывала об издевательствах в отделе полиции, сообщает «Дождь».
Волонтер предвыборного штаба юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь Алена Китаева рассказала The Insider, «МБХ медиа» и «Новой газете», что полицейские применили к ней пытки после задержания на акции протеста 2 февраля.
Один из силовиков заявил девушке, что сейчас будет душить ее, после чего надел ей на голову пакет. Затем полицейский столкнул ее со стула и пригрозил электрошокером. В «Донском» от активистки требовали назвать пароль от смартфона.
Сестра активистки Александра Китаева в свою очередь сообщила, что на ее вопросы полицейские из этого ОВД отвечали, что «убили Алену» или что она «танцует им стриптиз». Девушки смогли сообщить об издевательствах силовиков только в суде.
Примечательно, что суд после этого назначил Алене Китаевой административный арест, а государственные СМИ сообщили, что девушку в полиции не душили, а «дали подышать в пакетик».
Помимо Алены Китаевой на жестокое обращение в ОВД «Донской» жаловались и другие задержанные на протестной акции.