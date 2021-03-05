Глава Тувы обиделся на репортаж Znak.com о «пьянстве и преступности» в регионе
Шолбану Кара-оолу репортаж под названием «Распад государства в российской столице убийств» очень не понравился. Губернатор был возмущен тем, что тувинцев назвали «народом, который беспробудно пьет и режет друг друга»
Глава Тувы Шолбан Кара-оол пригрозил разбирательством редакции Znak.com из-за репортажа о жизни республики. Журналисты рассказали о коррупции, безработице и высоком уровне преступности в Туве, отметив, что столица региона Кызыл является «одним из опаснейших мест в России».
Шолбану Кара-оолу репортаж под названием «Распад государства в российской столице убийств» очень не понравился. Губернатор был возмущен тем, что тувинцев назвали «народом, который беспробудно пьет и режет друг друга», и пригрозил изданию судом. «Писаками, безусловно, займутся юристы», - заявил главы республики.
Редакция Znak.com в свою очередь выпустила ответное заявление, в котором говорится о том, что работа журналиста в том и заключается, чтобы обращать внимание на проблемы. «Это может не устраивать некоторых представителей власти, вызывать возмущение и даже гнев. Но вряд ли судебные разбирательства со СМИ сделают жизнь в Кызыле безопаснее и благополучнее», - заявили в издании.
Журналисты также отметили, что при подготовке репортажа обращались к тувинским чиновникам за комментариями, но они их проигнорировали.