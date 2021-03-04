Активиста Карима Ямадаева приговорили к штрафу за ролик с судом над «Путиным»
Центральный окружной военный суд Самары приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу в размере 300 тысяч рублей из-за видео с инсценировкой суда над «Владимиром Путиным» из сериала «Судья Грэмм»
Центральный окружной военный суд Самары приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу в размере 300 тысяч рублей из-за видео с инсценировкой суда над «Владимиром Путиным» из сериала «Судья Грэмм». Гособвинение просило для подсудимого наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 7 месяцев.
Суд признал Карима Ямадаева виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.
Адвокат группы «Агора» Владимир Красиков, который представляет интересы активиста, сообщил, что суд изначально назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, но с учетом проведенного под арестом времени окончательный размер штрафа составил 300 тысяч рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела против Карима Ямадаева стала первая серия его веб-сериала «Судья Грэмм», в которой состоялся суд над «Владимиром Путиным», его пресс-секретарем «Дмитрием Песковым» и главой «Роснефти» «Игорем Сечиным». Судья, которого сыграл Ямадаев, приговорил их к смертной казни. Через несколько дней после выхода сериала Карима Ямадаева задержали.
После оглашения приговора активист в беседе с «Дождем» сообщил, что был уверен в назначении ему более строгого наказания, хотя и штраф он назвал несправедливым. «Я не верил, что увижу свободу», - отметил Ямадаев.