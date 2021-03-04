Литовская разведка сообщила о приезде в страну двойника «повара Путина» с целью «информационной атаки»
Разведка Литвы сообщила о визите в страну двойника прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина с целью осуществления «информационной атаки». Двойник «повара Путина» был замечен в прибалтийской республике два раза в прошлом году
Разведка Литвы сообщила о визите в страну двойника прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина с целью осуществления «информационной атаки». Двойник «повара Путина» был замечен в прибалтийской республике два раза в прошлом году.
Прибалтийское информагентство «Делфи» со ссылкой на разведку Литвы сообщает, что похожий на Евгения Пригожина человек с идентичной датой рождения приезжал в страну 13 и 26 февраля 2020 года. В те же даты в страну прилетал частный самолет бизнесмена.
Двойник Пригожина фотографировался в ключевых точках Вильнюса, а также на фоне зданий органов государственной власти. Эти фотографии затем опубликовало издание «Собеседник», сообщив, что бизнесмен встречался в Литве с заместителем министра транспорта и связи Владиславом Кондратовичем.
Спецслужбы считают, что с помощью двойника Евгения Пригожина, который находится под санкциями, российские власти хотели подорвать доверие внутри Евросоюза.