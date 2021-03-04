Против соратника Навального возбудили дело из-за обнародования записи разговора чиновников о фальсификации выборов
Координатор курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»
Координатор курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
Об этом стало известно в ходе допроса активистов штаба Никиты Ильина и Антона Талыкова. Они проходят по этому делу свидетелями, сообщает Znak.com.
Это уголовное дело в отношении Алексея Шварца стало уже вторым делом, возбужденным из-за опубликования телефонных разговоров. По первую делу соратник Алексея Навального проходит свидетелем, а обвиняемым является человек, который передал ему записи.
Речь идет о записях переговоров курганских чиновников, которые обсуждали способы подтасовки результатов на выборах. При этом в отношении этих чиновников никакого дела возбуждено не было.
Отметим, что Алексей Шварц сейчас находится под административным арестом из-за организации несогласованной акции и «вовлечения несовершеннолетних в митинги».