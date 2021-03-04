Российские власти лишают ВНЖ иностранцев, замеченных на протестных акциях
Российские власти стали отказывать гражданам соседних республик в предоставлении вида на жительство из-за их участия в акциях протеста. Об этом журналистам сообщили несколько иностранцев, которые пытались продлить ВНЖ, но получили отказ
Российские власти стали отказывать гражданам соседних республик в предоставлении вида на жительство из-за их участия в акциях протеста. Об этом журналистам сообщили несколько иностранцев, которые пытались продлить ВНЖ, но получили отказ.
Гражданка Белоруссии Лане Саванович, которая переехала в Москву год назад, рассказала «Медузе», что ей отказали в ВНЖ, сославшись на «решение ФСБ России». Саванович считает, что отказ она получила из-за участия в пикетах возле посольства Белоруссии в Москве летом 2020 года в разгар протестов в республике. Позже агент, который помогал девушке в оформлении документов, узнал, что в ВНЖ ей отказали в рамках статьи об угрозе конституционному строю РФ.
Еще один белорус Руслан Хазин, который участвовал в пикетах около здания посольства Белоруссии и записывал видеообращения в поддержку протестующих, также получил отказ в ВНЖ. Активист рассказал, что однажды перед работой к нему подошли двое мужчин в штатском, которые объявили ему, что работать в России он отныне не может и должен покинуть страну в течение двух недель.
Лана Саванович и Руслан Хазин в итоге уехали из России и сейчас живут в Польше.
Гражданин Киргизии Денис Адоньев лишился ВНЖ и получил запрет на въезд в Россию сроком на 40 лет после того, как был задержан на акции в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января в центре Москвы.
В аналогичной ситуации оказался и гражданин Молдавии Марк Чеботарь, которому аннулировали ВНЖ из-за участия в протестной акции в поддержку Навального в Геленджике.