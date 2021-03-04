Основатели бюро переводов Ex Libris потребовали от Навального 10 млн рублей за «нравственные страдания»
Основатели бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы обратились в суд с иском к Алексею Навальному. Бизнесмены требуют выплатить им 10 млн рублей в качестве моральной компенсации за «нравственные страдания»
Основатели бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы обратились в суд с иском к Алексею Навальному. Бизнесмены требуют выплатить им 10 млн рублей в качестве моральной компенсации за «нравственные страдания», нанесенные им деятельностью оппозиционера.
Соответчиком по иску к Алексею Навальному указан сервис Google. От администрации сервиса заявители требуют удалить канал Алексея Навального. так как он «мешает президенту России Владимиру Путину осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции».
Геннадий Егоров в беседе с «Открытыми медиа» заявил, что антикоррупционные расследования команды Алексея Навального привели к «расколу» в обществе, в результате чего он потерял некоторых партнеров по бизнесу.
Бизнесмены также указали в иске, что деятельность политика «нарушает их законные права и интересы», поскольку якобы «систематически» препятствует работе бюро. Истцы заявили, что из-за протестных акций их клиенты не смогли попасть в офисы бюро.
Последняя претензия выглядит не менее странно, чем остальные, поскольку бюро переводов работает только в будни до 18.00. Акции протеста обычно проводятся по выходным дням или в будни после рабочего дня (речь идет о стихийных акциях).