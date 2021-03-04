04 марта 2021, 14:54
В Госдуме предложили запретить частным клиникам делать аборты
Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложением запретить частным клиникам проводить операции по прерыванию беременности. Также она считает необходимым запретить врачам делать аборты несовершеннолетним без согласия их родителей
Фото: zen.yandex.ru/Азбука родов
Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложением запретить частным клиникам проводить операции по прерыванию беременности. Также она считает необходимым запретить врачам делать аборты несовершеннолетним без согласия их родителей.
Инга Юмашева отметила, что аборты должны проводиться только в государственных медицинских учреждениях, сообщает РИА Новости.
Парламентарий считает, что реализация ее инициативы позволит улучшить статистику по абортам и установление причин, по которым женщины отказываются от рождения детей.
Помимо этого Юмашева предлагает ввести ответственность за призывы к абортам и пропаганду безопасности таких операций.