Правоохранители задержали подростка, зарубившего топором родителей и сестру
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали 16-летнего подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве своих родителей и младшей сестры
Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали 16-летнего подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве своих родителей и младшей сестры. Валентин Г. (его имя изменено) в результате конфликта зарубил топором своих близких родственников.
Убийство произошла 1 марта в поселке Октябрьском Пермского края. Подросток сначала нанес несколько ударов топором своей матери, после чего убит своего отца и сестру. В результате полученных травм все трое скончались.
Первоначально следователи объявили в розыск главу семьи. Тело мужчины было сильно изуродовано, поэтому оперативники приняли его за подростка. Позже выяснилось, что убийство совершил сын.
Следственный комитет опубликовал видео допроса Валентина, который признался в содеянном и объяснил убийство родственников «психологической травмой».
Следствие намерено ходатайствовать об аресте 16-летнего жителя Пермского края.