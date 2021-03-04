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04 марта 2021, 13:59

Правоохранители задержали подростка, зарубившего топором родителей и сестру

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали 16-летнего подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве своих родителей и младшей сестры

Правоохранители задержали подростка, зарубившего топором родителей и сестру
Фото: Следственный комитет

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали 16-летнего подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве своих родителей и младшей сестры. Валентин Г. (его имя изменено) в результате конфликта зарубил топором своих близких родственников.

Убийство произошла 1 марта в поселке Октябрьском Пермского края. Подросток сначала нанес несколько ударов топором своей матери, после чего убит своего отца и сестру. В результате полученных травм все трое скончались.

Первоначально следователи объявили в розыск главу семьи. Тело мужчины было сильно изуродовано, поэтому оперативники приняли его за подростка. Позже выяснилось, что убийство совершил сын.

Следственный комитет опубликовал видео допроса Валентина, который признался в содеянном и объяснил убийство родственников «психологической травмой».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте 16-летнего жителя Пермского края.

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