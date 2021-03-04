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04 марта 2021, 13:49

«Юрист Путина» возглавит предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

Бывший начальник юридической службы предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев может возглавить предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

«Юрист Путина» возглавит предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
Фото: russian.city

Бывший начальник юридической службы предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев может возглавить предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Соответствующее решение может быть принято на заседании президиума центрального совета партии 9 марта.

Портал Znak.com сообщает, что ответственным секретарем партии по международным делам партии могут избрать Александра Бабакова, секретарем по агитации - телеведущая «Первого канала» Марина Ким, а секретарем по социальным вопросам – депутат Госдумы Олег Шеин.

Напомним, что партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За Правду!» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина объединились в одну организацию 22 февраля для участия в парламентских выборах.

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