«Юрист Путина» возглавит предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
Бывший начальник юридической службы предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев может возглавить предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»
Бывший начальник юридической службы предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев может возглавить предвыборный штаб объединенной партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Соответствующее решение может быть принято на заседании президиума центрального совета партии 9 марта.
Портал Znak.com сообщает, что ответственным секретарем партии по международным делам партии могут избрать Александра Бабакова, секретарем по агитации - телеведущая «Первого канала» Марина Ким, а секретарем по социальным вопросам – депутат Госдумы Олег Шеин.
Напомним, что партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За Правду!» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина объединились в одну организацию 22 февраля для участия в парламентских выборах.