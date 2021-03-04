Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
04 марта 2021, 12:59

Куратор уголовных дел Белых и Хорошавина стал первым заместителем директора ФСБ

Президент Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерала Сергея Королева, который возглавлял службу экономической безопасности ведомства

Куратор уголовных дел Белых и Хорошавина стал первым заместителем директора ФСБ
Фото: otr-online.ru

Президент Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерала Сергея Королева, который возглавлял службу экономической безопасности ведомства. Он сменит Сергея Смирнова, который ушел в отставку по выслуге лет после ареста его подчиненного - начальника «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина.

Место Сергея Королева займет его заместитель Сергей Алпатов. Сейчас он находится в статусе врио начальника службы экономической безопасности, сообщают «Открытые медиа».

С 2011 по 2016 год Сергей Королев возглавлял управление собственной безопасности ФСБ. В тот период наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба, сотрудники которой осуществляли оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера.

По данным The Insider, сын генерала Королева Борис владеет участком в элитном коттеджном поселке «Лесная бухта» в Подмосковье, а его соседями являются начальник УФСБ Москвы Алексей Дорофеев и семья экс-помощника Дорофеева Марата Медоева, которых связывали с уголовным преследованием журналиста Ивана Голунова. По данным «Новой газеты», генерал ФСБ является крестным отцом Марата Медоева.

Материалы по теме
The Insider и Bellingcat сообщили о причастности сотрудников ФСБ к отравлениям Владимира Кара-Мурзы
Bellingcat и The Insider сообщили о причастности «отравителей Навального» к трем убийствам
ФСБ потратила 3,2 млн рублей на покупку танцевальных костюмов для «нужд обороны страны»
Сейчас на главной
Авторская колонка
О руководстве страной
Всю вторую половину войны Гитлер почти постоянно жил в загородных резиденциях – приезжал в Берлин изредка, по ночам – чтобы не видеть разрушений города за окном машины и копошащихся на руинах берлинцев. Мне кажется, подобная модель управления действует почти во всех авторитарных странах.
Авдерин Валерий
Власти Германии объявили о продлении карантина до конца марта
карантин
Власти Германии объявили о продлении карантина до конца марта
Германия объявила о продлении карантина по коронавирусу, но гражданам обещают смягчить некоторые ограничения, если позволит эпидемиологическая обстановка. Жесткий карантин в стране был введен еще в конце 2020 года
Российские авиакомпании почти в два раза повысили стоимость билетов за границу
авиакомпании
Российские авиакомпании почти в два раза повысили стоимость билетов за границу
Российские авиакомпании с начала 2021 года значительно повысили цены на билеты, как на международных, так и на внутренних направлениях. Таким образом перевозчики хотят покрыть часть убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса
ФСБ предотвратила теракт «из ненависти к действующей власти»
предотвращение терактов
ФСБ предотвратила теракт «из ненависти к действующей власти»
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Калининградской области на одном из объектов энергетики региона. В ФСБ сообщили, что мотивом злоумышленника была «ненависть к действующей власти»
Штаб Алексея Навального анонсировал новую акцию протеста
акции протеста
Штаб Алексея Навального анонсировал новую акцию протеста
Штаб Алексея Навального сообщил о подготовке новых акций в поддержку арестованного оппозиционера. Когда состоится следующий «удар по Путину», как назвали митинг сторонники политика, не сообщается
В мире
Госдеп США анонсировал второй раунд принятия санкций против России из-за Навального
В ведомстве не уточнили, какие именно санкции ждут Россию, но заявили, что этого еще можно избежать. Для отмены новых санкций Москва должна задекларировать свое химическое оружие, а затем его уничтожить
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского лагеря в парке 19 века
Крым
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского лагеря в парке 19 века
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского оздоровительного лагеря в парке курортного поселка Форос. Проверка проводилась в связи с тем, что местные жители пожаловались на эту стройку президенту Владимиру Путину
Instagram удалил 530 подозрительных аккаунтов
акции протеста
Instagram удалил 530 подозрительных аккаунтов
Сотрудники Facebook обнаружили в Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от протестных акций 23 и 31 января. Эти аккаунты публиковали мемы с критикой протестов и их участников
Кто девушку танцует, тот ее и назначает
Роснефть
Кто девушку танцует, тот ее и назначает
Бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль предложили в качестве кандидата в члены совета директоров государственной компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства
Александр Шестун: «Ощущаю себя в тверском СИЗО №1, как в фашистском концлагере»
александр шестун
Александр Шестун: «Ощущаю себя в тверском СИЗО №1, как в фашистском концлагере»
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был внезапно этапирован из СИЗО «Матросская тишина» в неизвестном направлении
«Чтобы условная прокурор Фролова знала…»
антироссийские санкции
«Чтобы условная прокурор Фролова знала…»
Соратники Алексея Навального намерены добиваться от США и Евросоюза расширения санкций против чиновников, бизнесменов и иных лиц, близких к президенту Владимиру Путину
Независимый профсоюз «Альянс врачей» внесли в реестр иностранных агентов
иностранные агенты
Независимый профсоюз «Альянс врачей» внесли в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Авторская колонка
По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова
Смотрю - под публикацией на V1 куча злобных комментариев из разряда чуть ли не расстрелять парня. «Пусть сядет в тюрьму и подумает». Такой угрюмый патриотизм. Злобный, из серии «мы вас научим родину любить, суки!»
Анипкин Михаил
В Санкт-Петербурге открыли памятник умершим от коронавируса медработникам
коронавирус
В Санкт-Петербурге открыли памятник умершим от коронавируса медработникам
В церемонии открытия мемориала в память о погибших врачах и медработниках приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор северной столицы Александр Беглов
Экономика
Ростуризму поручили разработать единый стандарт системы all inclusive
Вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты оказания гостиничных услуг по системе «все включено»
Украинский политик призвала власти готовиться к «военному захвату» Крыма
Крым
Украинский политик призвала власти готовиться к «военному захвату» Крыма
Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала киевские власти «готовиться к военному захвату Крыма». По словам политика, война за Крым может начаться в любой момент
Санкции США затронули чиновников из администрации президента
антироссийские санкции
Санкции США затронули чиновников из администрации президента
Так, американские власти ввели персональные визовые и финансовые ограничения против заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина
Премьер Армении анонсировал референдум по вопросу изменения формы правления в стране
никол пашинян
Премьер Армении анонсировал референдум по вопросу изменения формы правления в стране
Глава правительства Армении Никол Пашинян анонсировал проведение в стране референдума по вопросу о переходе республики от парламентской к полупрезидентской форме правления