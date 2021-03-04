Куратор уголовных дел Белых и Хорошавина стал первым заместителем директора ФСБ
Президент Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерала Сергея Королева, который возглавлял службу экономической безопасности ведомства
Президент Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерала Сергея Королева, который возглавлял службу экономической безопасности ведомства. Он сменит Сергея Смирнова, который ушел в отставку по выслуге лет после ареста его подчиненного - начальника «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина.
Место Сергея Королева займет его заместитель Сергей Алпатов. Сейчас он находится в статусе врио начальника службы экономической безопасности, сообщают «Открытые медиа».
С 2011 по 2016 год Сергей Королев возглавлял управление собственной безопасности ФСБ. В тот период наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба, сотрудники которой осуществляли оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера.
По данным The Insider, сын генерала Королева Борис владеет участком в элитном коттеджном поселке «Лесная бухта» в Подмосковье, а его соседями являются начальник УФСБ Москвы Алексей Дорофеев и семья экс-помощника Дорофеева Марата Медоева, которых связывали с уголовным преследованием журналиста Ивана Голунова. По данным «Новой газеты», генерал ФСБ является крестным отцом Марата Медоева.