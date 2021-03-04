Власти Германии объявили о продлении карантина до конца марта
Власти Германии объявили о продлении карантина по коронавирусу до 28 марта, но пообещали гражданам смягчить некоторые ограничения, если позволит эпидемиологическая обстановка. Напомним, что жесткий карантин в стране был введен еще в конце 2020 года
Власти Германии объявили о продлении карантина по коронавирусу до 28 марта, но пообещали гражданам смягчить некоторые ограничения, если позволит эпидемиологическая обстановка. Напомним, что жесткий карантин в стране был введен еще в конце 2020 года.
Канцлер Ангела Меркель сообщила, что в регионах страны с заболеваемостью менее 50 случаев заражений COVID-19 на 100 тысяч населения возобновят работу книжные и цветочные магазины, садовые рынки, музеи, галереи, ботанические сады и зоопарки, при условии ограниченного числа посетителей, сообщает РБК.
Через две недели при условии снижения заболеваемости власти обещают открыть театры, концертные залы, оперы и кинотеатры. Однако посетителям необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.
Помимо этого, власти обсуждают возможность снятия ограничений для граждан, которые сделали прививку от коронавируса.