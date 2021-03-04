Российские авиакомпании почти в два раза повысили стоимость билетов за границу
Российские авиакомпании с начала 2021 года значительно повысили цены на билеты, как на международных, так и на внутренних направлениях. Таким образом перевозчики хотят покрыть часть убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса
Российские авиакомпании с начала 2021 года значительно повысили цены на билеты, как на международных, так и на внутренних направлениях. Таким образом перевозчики хотят покрыть часть убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса и приостановки международного авиасообщения.
Эксперты рынка гражданских перевозок сообщили, что ограниченное предложение на международных рейсах (авиасообщение Россия возобновила только с несколькими странами) приводит к росту стоимости билетов и на внутрироссийских рейсах.
В среднем билеты за границу по открытым направлениям выросли на 55% по сравнению с ценами, которые действовали до начала пандемии COVID-19. Так, перелет в Объединенные Арабские Эмираты обойдется в два раза дороже, чем в начале 2020 года, билеты на Мальдивы подорожали на 36%, а в Египет – на 29%.
Что касается внутренних перелетов, то билеты из Москвы в Сочи выросли в цене на 8%, а билеты из Москвы в Симферополь – на 13%, сообщает «КоммерсантЪ».