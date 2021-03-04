В Омской области из продажи изъяли тираж газеты с критикой местной больницы
Редакция газеты «Новый вымпел» Колосовского района Омской области изъяла из продажи целый тираж номера, в котором была опубликована статья с критикой местной больницы. Этот номер был напечатан тиражом в 2 тысячи экземпляров
Редакция газеты «Новый вымпел» Колосовского района Омской области изъяла из продажи целый тираж номера, в котором была опубликована статья с критикой местной больницы. Этот номер был напечатан тиражом в 2 тысячи экземпляров.
Позже в продаже появился измененный номер «Нового вымпела» без статьи про больницу, сообщает NGS55.ru.
В первом варианте номера был опубликован монолог жительницы района, которая поделилась своим мнением о местной медицине. Женщина рассказала, что ее 4-летнего сына целых пять часов везли в больницу при температуре +2 градуса в автомобиле скорой помощи районной ЦРБ.
Главный редактор газеты Светлана Сазанова опровергла версию о том, что тираж изъяли из-за статьи о районной больницы. Она отметила, что просто «номер вышел сырой», а давления на редакцию никто не оказывал.
Источники NGS55.ru утверждают, что на решение об изъятии тиража повлияли вице-губернатор Омской области Михаил Каракоза и замглавы администрации Колосовского района Сергей Высоцкий.