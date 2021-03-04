04 марта 2021, 11:33
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта «из ненависти к действующей власти»
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Калининградской области на одном из объектов энергетики региона. В ФСБ сообщили, что мотивом злоумышленника была «ненависть к действующей власти»
Фото: Российская газета
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Калининградской области. Диверсия планировалась на одном из объектов энергетики региона.
В ФСБ сообщили, что мотивом злоумышленника была «ненависть к действующей власти».
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в подготовке теракта силовики обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки, а также некие материалы «оскорбительного содержания в отношении российской власти», сообщает РИА Новости.