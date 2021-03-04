В Новосибирске из-за приезда премьера Мишустина автошколам запретили учебную езду
В ГИБДД Новосибирска комментировать данную информацию отказались, а в МВД отмену учебной езды на время визита Михаила Мишустина опровергли. «Никакого распоряжения, приказа, вообще не было такого. От Госавтоинспекции никаких таких указаний не было», - ответили в полиции
В Новосибирске Госавтоинспекция запретила автошколам учебную езду по городу на время пребывания в городе главы правительства Михаила Мишустина.
В соответствии с распоряжением ГИБДД, руководство автошкол отменило уроки по вождению в городе, а занятия проходят только на автодроме, сообщает «МБХ медиа».
В ГИБДД Новосибирска комментировать данную информацию отказались, а в МВД отмену учебной езды на время визита Михаила Мишустина опровергли. «Никакого распоряжения, приказа, вообще не было такого. От Госавтоинспекции никаких таких указаний не было», - ответили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Барнауле накануне приезда премьер-министра чиновники начали экстренно ремонтировать дорогу, которая ведет из города в аэропорт. При этом в мэрии заверили, что дорожные работы не связаны с визитом премьера.