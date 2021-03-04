Штаб Алексея Навального анонсировал новую акцию протеста
Штаб Алексея Навального сообщил о подготовке новых акций в поддержку арестованного оппозиционера. Когда состоится следующий «удар по Путину», как назвали митинг сторонники политика, не сообщается
Штаб Алексея Навального сообщил о подготовке новых акций в поддержку арестованного оппозиционера. Когда состоится следующий «удар по Путину», как назвали митинг сторонники политика, не сообщается.
Ранее оппозиция сообщала, что планирует провести следующую протестную акцию весной. «Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых», - говорится в заявлении штаба Навального.
В ближайшее время команда политика сообщит подробности о новой акции протеста.
Напомним, что прошлые митинги в поддержку Алексея Навального прошли 23 января, 31 января и 2 февраля. В ходе этих акций силовики задержали почти 10 тысяч человек. В связи с массовыми задержаниями команда оппозиционера провела акцию «Любовь сильнее страха», во время которой люди выходили во двор, зажигали свечи и включали фонарики, а также выкладывали фотографии с акции в соцсети. Примечательно, что власти даже это мероприятие расценили как «массовые беспорядки» и предостерегали граждан от участия в акции. В свою очередь Роскомнадзор массово требовал от СМИ удалить новости с упоминанием «акции с фонариками».