Госдеп США анонсировал второй раунд принятия санкций против России из-за Навального
В ведомстве не уточнили, какие именно санкции ждут Россию, но заявили, что этого еще можно избежать. Для отмены новых санкций Москва должна задекларировать свое химическое оружие, а затем его уничтожить
Госдепартамент США предупредил российские власти о втором раунде принятия санкций из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
В ведомстве не уточнили, какие именно санкции ждут Россию, но заявили, что этого еще можно избежать. Для отмены новых санкций Москва должна задекларировать свое химическое оружие, а затем его уничтожить.
«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», - говорится в заявлении Госдепа, которое цитирует РБК.
Напомним, что Запад обвинил Россию в использовании запрещенного химического оружия после того, как военные вирусологи установили, что Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». При этом российские власти уверяют иностранных партнеров в полном уничтожении химоружия.
2 марта власти США ввели персональные санкции против замглавы администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина, директора ФСБ России Александра Бортникова, заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова