В Удмуртии чиновники усмотрели в путинском ОНФ признаки «инагента» из-за критики госзакупки
Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин потребовал от Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидером которого является Владимир Путин, предоставить доказательства того, что организация не является иностранным агентом
Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин потребовал от Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидером которого является Владимир Путин, предоставить доказательства того, что организация не является иностранным агентом. Также чиновник попросил ОНФ предоставить сведения об источниках своего финансирования.
В региональном отделении Народного фронта сообщили, что претензии у главы Малопургинского района возникли после того, как организация обнаружила на портале госзакупок заявку местных чиновников на покупку автомобиля Toyota Camry за 2,22 млн рублей. В ОНФ тогда раскритиковали руководство района за расточительство.
«Честно говоря, не знаем даже, как комментировать данный запрос на нашу гражданскую позицию, с которой солидарны жители республики, а также глава Удмуртии Александр Бречалов и спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев», - заявили в отделении ОНФ по республике Удмуртия.
«Фронтовики» обратились в прокуратуру региона с просьбой провести проверку в отношении чиновников Малопургинского района, сообщает Znak.com.