Рамзан Кадыров «слил» местонахождение Евгения Пригожина и попросил от ФБР награду в $250 тысяч
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился в ФБР за вознаграждением за информацию, которая поможет спецслужбам поймать прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина. Последний находится в розыске по делу о вмешательстве в ход американских выборов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился в ФБР за вознаграждением за информацию, которая поможет спецслужбам поймать прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина. Последний находится в розыске по делу о вмешательстве в ход американских выборов.
В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал, что Евгений Пригожин сейчас находится у него в гостях в Грозном и потребовал от ФБР обещанной награды в размере 250 тысяч долларов.
«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию», - с иронией отметил глава Чечни.
Кадыров при этом попросил передать ему вознаграждение наличными в чемодане, поскольку из-за санкций его «иностранные счета в ЕС и США заморожены», а «жить на что-то надо».
Ранее с похожим требованием к ФБР обратилась пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина. Сотрудники фирмы сообщили адрес своего офиса, отметив, что бизнесмена можно найти именно там.