Правительство потратит 211 млрд рублей на увеличение аудитории пропагандистских СМИ
В текущем году на увеличение просмотров RT и РИА Новости правительство собирается потратить 52,3 млрд рублей из бюджета, в 2022 году – 52,9 млрд рублей, а в 2023 году – 53,4 млрд рублей
Российские власти готовы потратить миллиарды рублей на увеличение аудитории государственных средств массовой информации (СМИ). Общий объем финансирования госпрограммы по повышению охвата аудитории телеканала RT и цитируемости агентства «Россия Сегодня» (РИА «Новости» и Sputnik) оценивается в 211,1 млрд рублей.
Издание Itsmycity.ru со ссылкой на проект поправок к госпрограмме сообщает, что в текущем году на увеличение просмотров RT и РИА Новости правительство собирается потратить 52,3 млрд рублей из бюджета, в 2022 году – 52,9 млрд рублей, а в 2023 году – 53,4 млрд рублей.
За предыдущие четыре года правительство потратило на эти цели 177 млрд рублей.
Кабмин поставил задачу увеличить плановый охват аудитории государственного международного телеканала Russia Today с 800 до 900 млн зрителей в год, увеличить количество часов вещания «России сегодня» на иностранную аудиторию с 110 до 114 млн зрителей в сутки, поднять цитируемость СМИ, относящихся к МИА «Россия сегодня», и увеличить охват аудитории «Российской газеты» с 118,2 млн до 120,5 млн читателей.
Реализацией поставленных будет Министерство цифрового развития РФ. Как будут распределяться финансы среди пропагандистских СМИ, не уточняется.