Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского лагеря в парке 19 века
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского оздоровительного лагеря в парке курортного поселка Форос. Проверка проводилась в связи с тем, что местные жители пожаловались на эту стройку президенту Владимиру Путину
Власти Крыма не нашли нарушений при строительстве детского оздоровительного лагеря в парке курортного поселка Форос. Проверка проводилась в связи с тем, что местные жители пожаловались на эту стройку президенту Владимиру Путину.
«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», - заявил во время встречи с жителями Фороса глава полуострова Сергей Аксенов, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновник также пообещал гражданам проверить, не было ли нарушений при вырубке деревьев и установки забора вокруг стройки.
На курорте Форос есть ландшафтный парк, в котором 1834 года высаживались редкие и экзотические породы деревьев и кустарников. В начале марта местные жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о масштабной стройке в уникальном парке и вырубке столетних насаждений.
Кремль пообещал обратиться с этой проблемой к властям Крыма. Последние, как выяснилось, никаких нарушений не увидели.
В свою очередь в компании-застройщике ГУП «Татинвестгражданпроект» заявили, что вырубленные деревья якобы представляли опасность для Форосского парка из-за болезней и повреждения корневой системы.