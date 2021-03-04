Мэрия Москвы во время действия антиковидных ограничений выделила 20 млн рублей на пасхальные концерты
Согласно тендерной документации, исполнитель контракта должен разработать концепцию пасхальных концертов и провести их на площадках перед столичными храмами. Концерты должны длиться не менее трех часов
Мэрия Москвы потратит почти 20 млн рублей на организацию и проведение семи «тематических концертов» во время празднования Пасхи.
Согласно тендерной документации, исполнитель контракта должен разработать концепцию пасхальных концертов и провести их на площадках перед столичными храмами. Концерты должны длиться не менее трех часов.
Заказчик в своей заявке отметил, что концепция мероприятий должна отражать «гармоничное взаимодействие церковной и светской культур», которое сейчас необходимо для «нормализации нравственного состояния общества».
Концерты будут включать в себя не только выступления музыкантов, но также конкурсы для зрителей и мастер-классы, например, по раскрашиванию пасхальных яиц.
Отметим, что в Москве пока еще запрещено проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, а мэр Сергей Собянин сообщил, что отменять данный запрет «еще рано». Однако как показывает практика, запрет на проведение массовых мероприятий касается только протестных акций, а не тех, что организовывают власти.