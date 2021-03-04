Полиция Петербурга спустя месяц взяла на себя ответственность за перекрытие улиц 6 февраля
Полиция Санкт-Петербурга признала свою причастность к перекрытию улиц в центре города в субботу, 6 февраля. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Законодательного Собрания Бориса Вишневского
Полиция Санкт-Петербурга признала свою причастность к перекрытию улиц в центре города в субботу, 6 февраля. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Законодательного Собрания Бориса Вишневского.
В ответе ГУ МВД по Санкт-Петербургу говорится, что накануне 6 февраля в ведомство поступила информация о готовящихся акциях протеста «провокационного характера» на Невском проспекте, Дворцовой и Сенатской площадях, а также около Восстания. В этой связи сотрудниками полиции были приняты меры по предотвращению несанкционированных акций.
Между тем, соратники Алексея Навального и другие оппозиционные силы вообще не анонсировали акции протеста на 6 февраля.
Борис Вишневский просил возбудить уголовное дело по факту приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения против организаторов перекрытий улиц. В полиции на это ответили отказом.
Примечательно, что почти месяц никто из петербургских властей не брал на себя ответственность за перекрытие улиц в центре города, которое вызвало массу неудобств для граждан. «Смольный кивал на полицию, а полиция на Смольный», - отметил Вишневский.