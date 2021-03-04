Instagram удалил 530 подозрительных аккаунтов, которые запугивали россиян перед акциями протеста
Сотрудники Facebook обнаружили в Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от протестных акций 23 и 31 января. Эти аккаунты публиковали мемы с критикой протестов и их участников
Администрация соцсети Instagram удалила 530 аккаунтов, в которых россиян запугивали перед протестными акциями в поддержку Алексея Навального.
Сотрудники Facebook обнаружили в Instagram (принадлежит Facebook) сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от протестных акций 23 и 31 января. Эти аккаунты публиковали мемы с критикой протестов и их участников, пугали уголовной ответственностью «заражением коронавирусом». Все эти публикации сопровождались хэштегами #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному, сообщает «Медуза».
Всего Instagram удалил 530 таких аккаунтов за «отравление хэштегов» и «отравление геотегов». Речь идет о публикации нерелевантных постовы под хэштегами и геотегами, которые использовали участники протестных акций.
Есть ли связь между удаленными аккаунтами и российскими властями, в Facebook не сообщили.