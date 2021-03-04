Следователи предложили фигуранту дела «Черного блока» оговорить Алексея Навального
Фигурант уголовного дела о националистическом движении «Черный блок» Владимир Ратников рассказал о поступившем ему от следователей предложении дать показания против Алексея Навального
Фигурант уголовного дела о националистическом движении «Черный блок» Владимир Ратников рассказал о поступившем ему от следователей предложении дать показания против Алексея Навального.
Ратников в интервью «МБХ медиа» сообщил, что силовики предлагали ему дать показания против оппозиционера по делу о массовых беспорядках, а за это обещали, что суд назначит ему условный срок. Обвиняемый от оговора политика отказался.
«Нужно было просто подписать готовое заявление, где говорилось, что «Черный блок» вместе с ним готовил массовые беспорядки. Я отказался, потому что это была чистая ложь, она противоречила моим убеждениям и никто не мог дать мне гарантий свободы», - сообщил Владимир Ратников.
По словам мужчины, в его деле по-прежнему фигурируют два «секретных» свидетеля, которые рассказали, что националисты «Черного блока» якобы являлись «боевым крылом Навального» и собирались «захватить власть».
Владимир Ратников обвиняется в создании экстремистского сообщества, возбуждении организованной группой ненависти либо вражды, а также призывах к экстремизму и массовым беспорядкам. Дело против него было возбуждено из-за его высказываний в интернете.
Правозащитный центр «Мемориал» признал дело Ратникова политически мотивированным.
Владимир Ратников находился под домашним арестом, но сбежал. Он объяснил свой поступок тем, что не сможет в законных рамках добиваться своей невиновности в российском суде.