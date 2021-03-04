Экс-главу МИД Австрии после танца с Путиным предложили включить в совет директоров «Роснефти»
Бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль предложили в качестве кандидата в члены совета директоров государственной компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства
Бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль предложили в качестве кандидата в члены совета директоров государственной компании «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение российского правительства.
Помимо Карины Кнайсль в совет директоров «Роснефти» правительство выдвинуло бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ханс-Йорга Рудлоффа.
Экс-глава австрийского МИДа Карина Кнайсль известна тем, что на ее свадьбе в 2018 году среди гостей был президент Владимир Путин. Российский глава станцевал с невестой, сказал тост, а также подарил молодоженам картину, самовар и масловыжималку. Вожможно, что именно этот факт и объясняет выдвижение бывшей австрийской чиновницы в совет директоров российской государственной компании.