Петербуржцы готовят жалобу в администрацию президента на губернатора Беглова из-за его декларации
Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга во главе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым намерена обратиться в контрольное управление администрации президента России с жалобой на губернатора Александра Беглова
Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга во главе с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым намерена обратиться в контрольное управление администрации президента России с жалобой на губернатора Александра Беглова. Поводом для жалобы стала декларация чиновника, составленная с нарушениями.
Ранее петербуржцы обратились в суд с иском, в котором указали, что Александр Беглов не указал в своей декларации государственную резиденцию, которая находится в его пользовании. Данный факт является серьезным нарушением, однако суд северной столицы прекратил производство по иску.
Андрей Пивоваров сообщил в беседе с порталом Znak.com сообщил, что во время рассмотрения иска представители губернатора, по сути, подтвердили факт пользования резиденцией. Это в свою очередь является основанием для обращения в администрацию президента.