Иск «Роснефти» к изданию «Важные истории» может быть связан с публикацией о покупке акций Pirelli
Официально причина обращения компании в суд не сообщается, однако иски могут быть связаны с расследованием «Важных историй» о схеме продажи 13% европейского производителя шин Pirelli в пользу «Роснефти» через люксембургскую компанию
Государственная компания «Роснефть» подала иски «Новой газете», изданию «Важные истории» и агентству Bloomberg.
Официально причина обращения компании в суд не сообщается, однако иски могут быть связаны с расследованием «Важных историй» о схеме продажи 13% европейского производителя шин Pirelli в пользу «Роснефти» через люксембургскую компанию, которой владела 27-летняя танцовщица из Москвы. такая схема использовалась, чтобы обойти западные санкции против России.
Журналист «Важных историй» Роман Шлейнов рассказал Znak.com, что редакция не получала ни исков, ни каких-либо претензий «от этой прекрасной, замечательной компании „Роснефть“». Кроме того, за несколько дней до выхода статьи он направлял запрос в госкомпанию с просьбой ответить на ряд вопросов, но ответа не получил.
Аналогичный запрос журналист направил в группу «Регион», которая фигурировала в публикации и имела отношение к сделке с акциями Pirelli, и пытался пообщаться с танцовщицей, которая владела люксембургской компанией. «Но от нас все старательно бегали», - заявил Шлейнов.
Кроме того, к статье «Важных историй» прилагались документы, подтверждающие достоверность информации. Однако после выхода материала в комментариях журналу Forbes «Роснефть» отрицала покупку акций Pirelli, хотя в переговорах по этой сделке участвовал даже президент Владимир Путин.
«Неясно, зачем публику вводят в заблуждение», - отметил Роман Шлейнов.