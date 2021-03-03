Алексей Навальный нашелся в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный, которого несколько дней назад этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина», нашелся в следственном изоляторе «Кольчугино» Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный, которого несколько дней назад этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина», нашелся в следственном изоляторе «Кольчугино» Владимирской области.
По словам адвоката политика Вадима Кобзева, он будет находиться там до вступления приговора о клевете на ветерана (2 марта защита оппозиционера обжаловала приговор – ред.).
Адвокат также сообщим «Открытым медиа», что сейчас Алексей Навальный находится в полной изоляции. Писем он не получает, так как сервис «ФСИН-письмо» отключено для всего изолятора. В камере есть только телевизор, а холодильника и чайника нет.
В Instagram Алексея Навального появился пост, в котором политик пишет, что с ним «все хорошо».
«Когда арестанту, следующему на этап, говорят: «Владимирская область», ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе», - написал политик. Он также сообщил, что книг у него пока нет, поэтому он «экспериментирует в области кулинарии», а именно «сушит сухари».