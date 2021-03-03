Активисты «Молодой гвардии Единой России» почтили память «героев ВОВ» на могиле гитлеровских солдат
В Орске активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на братскую могилу гитлеровских солдат. Мероприятие состоялось в рамках акции «Защити память героев»
В Орске активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на братскую могилу гитлеровских солдат. Мероприятие состоялось в рамках акции «Защити память героев».
Портал «Урал56.ру» сообщает, что молодогвардейцы «Единой России» сначала возложили цветы и «почтили память» венгерских военнопленных на могиле в поселке Мостострой, а затем направились к мемориальной доске на доме, где проживал Герой СССР Анатолий Пузиков.
«Молодая гвардия ЕР» также призвала «вместе чтить историю и помнить, что «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат»».
Надгробный камень, к которому были возложены цветы, находится на братской могиле военнопленных, которые в годы Великой Отечественной войны и после нее содержались в лагере №260. В этом лагере находились немецкие, венгерские и румынские солдаты, которые воевали на стороне гитлеровских войск. Надгробные камни установили в начале нулевых годов потомки погибших.
Примечательно, что фотографии с отчетом о проведении акции «Защити память героев» удалены со страницы «МГЕР» в соцсетях.