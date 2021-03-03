Александр Шестун: «Ощущаю себя в тверском СИЗО №1, как в фашистском концлагере»
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был внезапно этапирован из СИЗО «Матросская тишина» в неизвестном направлении
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был внезапно этапирован из СИЗО «Матросская тишина» в неизвестном направлении. Чуть позже член Общественного наблюдательного совета Москвы Ева Меркачева сообщила, что бывшего чиновника увезли в Тверскую область.
Сегодня эта информация окончательно подтвердилась. Стало известно, что сейчас Шестун находится на так называемой пересылке в СИЗО №1 города Твери. Там утром побывала его адвокат Людмила Сметанина. Защитнице удалось встретиться с Александром Вячеславовичем, который рассказал ей об условиях содержания и нарушениях, допущенных при этапировании.
Известно, что перед этапированием из московского СИЗО «Матросская тишина» Шестуну должны были провести медицинское обследование в гражданской больнице, но этого сделано не было.
Уже в Твери выяснилось, что в местный изолятор не поступило апелляционное определение Мособлсуда. Это означает, что Шестуна не имели право вывозить из Москвы.
Учитывая, что в тверском СИЗО №1 нет определения, то в изоляторе он числится, как не осужденный, хотя фактически это не так. В изоляторе его сокамерниками стали двое арестованных по «наркоманским статьям», в отношении которых суд еще не вынес решения. «Размещение осужденных и не осужденных в одной камере является нарушением 103 ФЗ», - говорит Сметанина. Она не исключает, что это сделано для того, чтобы дольше продержать Шестуна в «скотских»условиях этого изолятора.
«Александр Вячеславович мне сказал, что чувствует себя в СИЗО №1, «как в фашистском концлагере». В камере температура воздуха около 14 градусов, он постоянно одет в пуховик. Одеяла там тонкие и согреться ими нельзя. В камере нет горячей воды, вместо унитаза — чаша Генуя. Кормят очень скромно, все ходят полуголодные, холодильника нет. Впрочем, не ходят.... По изолятору запрещают передвигаться обычным шагом, всех заставляют бегать, в камере же днем нельзя сидеть и лежать, словно в карцере. В 6 утра всех будят, чтобы послушать гимн и ожидать два часа тюремщиков для проверки. На камеру всего одна лампочка, поэтому читать невозможно, зато радио работает очень громко и выключить его нельзя. Телевизор есть, но единственный канал для просмотра определяет начальство СИЗО», - пересказывает адвокат слова Шестуна.
Еще бывший чиновник сообщил, что накануне этапирования его нынешних сокамерников в душе пытали электрошокерами, принуждая создать для новенького невыносимые условия нахождения в камере.
По словам одного из сотрудников СИЗО №1, о доставке «кого-то известного» из Москвы им сообщили в конце февраля. Они готовились встречать Алексея Навального, но потом узнали, что это будет Александр Шестун. «К его же приезду в изоляторе готовились за двое суток, как к встрече с Антихристом», - процитировала Сметанина слова одного из оперативников.
Также адвокат обратила внимание на тот факт, что в Твери Шестуну не провели полноценный медосмотр, даже не измерили сахар в крови (с учетом того, что он диабетик), и выдали только снотворные таблетки.
«В беседе со мной Александр Шестун поделился мыслями о месте дальнейшего пребывания. Он полагает, что его могут оставить в Тверской области, в исправительной колонии №1 или перевести во Владимирскую область, в печально известный «Владимирский централ». Но точно это будет известно ближе к середине марта», - добавила Сметанина.
Комментируя свое пребывание в СИЗО №1 общественному комитету «Свободу Шестуну», он заявил, что «Тверской централ еще со времен царской России и ГУЛАГа считался особо жестким, однако сегодня тюремщики превзошли те времена».