Валентина Матвиенко накануне 8 марта пожаловалась на дороговизну цветов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне 8 марта пожаловалась на высокую стоимость цветов. «Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», - заявила председатель верхней палаты парламента
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне 8 марта пожаловалась на высокую стоимость цветов.
«Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», - заявила председатель верхней палаты парламента, слова которой приводит РИА Новости.
По мнению Валентины Матвиенко, цены на цветы стали «кусаться» из-за того, что отечественные цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными поставщиками.
Сенатор в этой связи обратилась к министру финансов Антону Силуанову с просьбой изменить ситуацию с ценами на цветы.
Отметим, что Совет Федерации в конце 2020 года заключил контракт на поставку флористической продукции в течение текущего года на 3,5 млн рублей. Так, «юбилейные букеты» обойдутся бюджету в 4133 рубля за единицу, «торжественный букет» закупается по цене 3150 рублей, а «букет протокольный» - в 2016 рублей. Траурные венки закупаются по 16 333 рублей за штуку.