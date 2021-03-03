Соратники Алексея Навального намерены добиваться новых санкций против окружения Владимира Путина
Соратники Алексея Навального намерены добиваться от США и Евросоюза расширения санкций против чиновников, бизнесменов и иных лиц, близких к президенту Владимиру Путину
Соратники Алексея Навального намерены добиваться от США и Евросоюза расширения санкций против чиновников, бизнесменов и иных лиц, близких к президенту Владимиру Путину.
Соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил «МБХ медиа», что они составили список из 35 человек, которые должны попасть в санкционный список, и будут добиваться введения против них ограничений.
«В двух направлениях пойдем: по винтикам системы, чтобы условная прокурор Фролова (прокурор Екатерина Фролова выступала обвинителем по делу о клевете в адрес ветерана – ред.) знала, что ее отпуск в Италии и шоппинг в Париже накрывается навсегда, если она участвует в этом позорном цирке. И по олигархам, по кошелькам Путина», - заявил Леонид Волков.
Напомним, что в начале марта Евросоюз из-за ареста Алексея Навального ввел санкции против глав Следственного комитета России, ФСИН, Росгвардии и Генеральной прокуратуры. Следом власти США ввели санкции из-за отравления оппозиционера в отношении чиновников из Кремля, силовиков и 14 организаций, вовлеченных в создание биологического и химического оружия.