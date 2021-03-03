Владимир Путин после протестных акций призвал обеспечить защиту силовикам и их близким
Глава государства сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, направленный на защиту силовиков и их родственников. В этом документе будут прописаны меры против угроз в адрес правоохранителей в социальных сетях
Президент Владимир Путин на коллегии МВД России призвал обеспечить защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от «любых угроз».
Глава государства сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, направленный на защиту силовиков и их родственников. В этом документе будут прописаны меры против угроз в адрес правоохранителей в социальных сетях.
Владимир Путин также призвал «по всей строгости» наказывать граждан за попытки помешать силовикам выполнять свои профессиональные обязанности, сообщает ТАСС.
Судя по заявлению президента, российские власти не собираются наказывать сотрудников МВД и Росгвардии за незаконное избиение участников последних протестных акций, а, напротив, собираются ужесточить ответственность простых граждан за попытки установить личности силовиков, превышающих свои полномочия.
Напомним, что ранее депутаты Госдумы РФ уже приняли поправки в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», который запрещает разглашать информацию об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых ведомств.