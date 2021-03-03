Независимый профсоюз «Альянс врачей» внесли в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Министерство юстиции России включило профсоюз «Альянс врачей», который возглавляет лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
О включении независимого профсоюза врачей в реестр иностранных агентов сообщает РБК со ссылкой на ведомство. При этом в самой организации сообщили, что пока соответствующих уведомлений от Минюста не получали.
«Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждём объяснений от Минюста», - сообщила «Открытым медиа» пресс-секретарь альянса Александра Захарова.
Отметим, что на сайте Министерства юстиции никакой информации о включении профсоюза в реестр инагентов нет.
Отметим, что во время пандемии коронавируса «Альянс врачей» обеспечивал медиков средствами индивидуальной защиты, а также помогал им добиваться обещанных президентом стимулирующих выплат за работу с ковидными пациентами.
Глава профсоюза Анастасия Васильева в конце января 2021 года была помещена под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на массовой протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.