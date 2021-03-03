В Санкт-Петербурге открыли памятник умершим от коронавируса медработникам
В церемонии открытия мемориала в память о погибших врачах и медработниках приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор северной столицы Александр Беглов
В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповки открылся мемориал в память о медицинских работников, которые скончались от коронавирусной инфекции.
Автором скульптуры «Печальный ангел» является художник Роман Шустов, который скончался в результате вызванных COVID-19 осложнений в мае 2020 года.
В церемонии открытия мемориала в память о погибших врачах и медработниках приняли участие вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор северной столицы Александр Беглов, сообщает «Медуза».
Памятник «Печальный ангел» открыли взамен стихийного мемориала, который в разгар первой волны коронавируса возник на Малой Садовой улице напротив городского комитета по здравоохранению. На «Стене памяти» размещались портреты медработников, умерших от COVID-19. Осенью 2020 года городские власти демонтировали стихийный мемориал.
Создательница мемориала «Стена памяти» Ирина Маслова сообщила, что церемония открытия памятника должна была состояться 4 марта, но мероприятие внезапно перенесли на 3 марта, о чем было известно очень немногим людям. Маслова назвала поступок петербургских властей «неадекватным» и пообещала пожаловаться на губернатора Беглова президенту.