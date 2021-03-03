Власти конфисковали у обвиняемого в коррупции полковника Минобороны квартиру и две иномарки
Российские власти конфисковали у бывшего начальника продовольственного управления Минобороны РФ полковника Александра Бережного два автомобиля и квартиру в элитном московском доме с парковочным местом
Российские власти конфисковали у бывшего начальника продовольственного управления Минобороны РФ полковника Александра Бережного два автомобиля и квартиру в элитном московском доме с парковочным местом. Такое решение было принято в рамках уголовного дела о коррупции, по которому проходит высокопоставленный силовик.
Следствие подозревает Александра Бережного в причастности к делу о взятке в особо крупном размере, по которому ранее был осужден на 6,5 лет гражданский специалист Минобороны Александр Борувков.
По версии следствия, полковник Бережной в составе преступной группы получил откаты на 368 млн рублей и использовал их для покупки различных активов. Деньги участники преступной группы получали с 2014 по 2017 год за общее покровительство коммерческим организациям и заключение с ними выгодных государственных контрактов.
В прокуратуре в свою очередь считают, что на взятки полковник мог купить квартиру в ЖК «Квартал на Ленинском» площадью 106,5 кв.м и машино-место. Официально недвижимость была зарегистрирована на тещу силовика Галину Птицину. Общая стоимость объектов составляет 22 млн рублей, при этом женщина на допросе заявила, что большую часть из этой суммы она заработала за счет продажи картошки и скота, сообщает «КоммерсантЪ».
Следствие выяснило, что все свои накопленные средства Птицина потратила на покупку квартир в Ростове-на-Дону и Севастополе, а настоящим владельцем московской недвижимости является Бережной. Причем только сантехника и занавески для этой квартиры обошлись полковнику в 5 млн рублей.
Кроме того, сотрудник Минобороны приобрел и оформил на с жену автомобили BMW 520i и Audi A4 общей стоимостью 3,5 млн рублей.
Следствие установило, что общие расходы супругов Бережных, о которых они не отчитались в декларациях о доходах, составили около 34 млн рублей. Официальный же доход семьи за три года составил всего 5 млн рублей.