03 марта 2021, 13:29
Спортивный комментатор и журналист Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет
Спортивный журналист и комментатор хоккейных и футбольных матчей Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили сотрудники телеканала «Матч ТВ», на котором работал Розанов
Фото: YouTube
Спортивный журналист и комментатор хоккейных и футбольных матчей Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили сотрудники телеканала «Матч ТВ», на котором работал Розанов.
Причина смерти Юрия Розанова пока не называется.
По данным РБК, год назад у спортивного комментатора выявили онкологическое заболевание. Розанов прошел курс химиотерапии и сообщил, что его состояние улучшилось.
Юрий Розанов за свою карьеру комментировал футбольные матчи чемпионатов мира 2002, 2008, 2014 и 2018 годов, а также чемпионаты Европы 2000 и 2016 годов. Также он работал на матчах Лиги чемпионов в 2006. 2010и 2016 годах.
Журналист работал на телеканале «Матч ТВ» и вел программы на радиостанциях «Спорт», «Маяк» и «Вести FM».