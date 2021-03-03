В Иркутской области по делу о пытках заключенных задержали начальника СИЗО-1
В Иркутской области задержали начальников СИЗО №1 и исправительной колонии №6 по делу о пытках осужденных. В УФСИН по региону подтвердили данную информацию
В Иркутской области задержали начальника СИЗО №1 и замначальника исправительной колонии №6 по делу о пытках осужденных. В УФСИН по региону подтвердили данную информацию.
Ранее начальник СИЗО-1 города Иркутска был снят с занимаемой должности по отрицательным мотивам по итогам проверки, которую проводит специальная комиссия ФСИН. Проверяющие выявили массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы.
Так, один из арестантов Кежик Ондар стал инвалидом после издевательств со стороны других заключенных. Его регулярно избивали, сутками держали привязанным, нанесли увечье по половым органам и засунули кипятильник в задний проход, который взорвался в теле мужчины.
По данному делу ранее был задержан старший оперуполномоченный СИЗО-1, который поместил Ондара в одну камеру с активистами, работающими на администрацию изолятора. Оперативник также игнорировал все жалобы арестанта на пытки.
По итогам работы комиссии были уволены замглавы и глава оперативного отдела СИЗО-1, а также заместитель начальника исправительной колонии №6, сообщает ТАСС.
По данным комиссии ФСИН, в результате издевательств и пыток в областных колониях и СИЗО пострадали 75 человек.