В Новосибирске сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука расстрелянного мужчины
В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который решил установить обстоятельства убийства своего прадеда сотрудниками НКВД
В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который решил установить обстоятельства убийства своего прадеда сотрудниками НКВД.
В ходе расследования мужчина получил от ФСБ России данные об убийстве своего прадеда Степана Ивановича Карагодина. Из предоставленной спецслужбами информации следует, что в расправе принимал участие сотрудник НКВД Алексей Митюшов – именно его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Карагодина.
Денис Карагодин сообщил, что поводом для проверки в его отношении стало заявление, написанное сыном сотрудника НКВД Алексея Митюшова. Мужчина заявил, что данные из расследования Карагодина «дискредитируют имя его отца».
На допросе в полиции Денис Карагодин отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ, которая разрешает гражданам не свидетельствовать против себя, сообщает Znak.com.