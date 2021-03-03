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03 марта 2021, 11:59

Фигурант дела «Нового величия» подал жалобу в ЕСПЧ на пытки при задержании

В своей жалобе Руслан Костыленков рассказал, что при задержании в марте 2018 года сотрудники СОБРа пытали его в собственной квартире. Силовики душили его пластиковым пакетом и долго избивали, чтобы он признал свою вину

Фигурант дела «Нового величия» подал жалобу в ЕСПЧ на пытки при задержании
Фото: 123ru.net

Фигурант резонансного уголовного дела «Нового величия» Руслан Костыленков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на пытки при задержании.

В своей жалобе Руслан Костыленков рассказал, что при задержании в марте 2018 года сотрудники СОБРа пытали его в собственной квартире. Силовики душили его пластиковым пакетом и долго избивали, чтобы он признал свою вину. Помимо этого два сотрудника СОБРа изнасиловали его кухонным молотком для отбивания, сообщает «Зона права».

Под пытками Костыленков дал признательные показания по делу об организации экстремистского сообщества.

В российские суды осужденный обращался с жалобой на пытки три раза, но всегда получал отказ в возбуждении дел против силовиков. Суды при этом игнорировали справки о нанесении Костыленкову телесных повреждений.

Руслана Костыленкова по делу «Нового величия» приговорили к 7 годам лишения свободы. Напомним, что обвиняемые, юристы и правозащитники считают дело «Нового величия» сфабрикованным. В основе обвинения лежат показания близкого к ФСБ человека, который уговорил группу молодых людей создать организацию «Новое величие» и сам написал устав, который позже экспертиза признает экстремистским.

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