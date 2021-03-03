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03 марта 2021, 11:55

Сестра премьер-министра продала участок в элитном поселке, который ей подарил бизнесмен Александр Удодов

Участок сестры премьера купил совладелец сети продуктовых дискаунтеров «Светофор» Андрей Шнайдер. При этом в базе ЕГРН вместо Натальи Стениной прежним собственником участка значилась «Российская Федерация»

Сестра премьер-министра продала участок в элитном поселке, который ей подарил бизнесмен Александр Удодов
Фото: themoscowtimes.com

Сестра главы правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина продала участок в Истринском районе Подмосковья, который ей подарил ее бывший муж Александр Удодов. Стоимость участка в элитном коттеджном поселке Monteville площадью 2500 кв.м. оценивается в 900 тысяч долларов или 66 млн рублей.

По данным «Открытых медиа», участок сестры премьера купил совладелец сети продуктовых дискаунтеров «Светофор» Андрей Шнайдер. При этом в базе ЕГРН вместо Натальи Стениной прежним собственником участка значилась «Российская Федерация».

Напомним, что ранее архивная выписка из Росреестра на этот участок, в которой значилась Наталья Стенина, была опубликована в расследовании ФБК (внесен в реестр инагентов) об активах семьи Михаила Мишустина.

До Натальи Стениной этим объектом владел бизнесмен Александр Удодов. Затем он передал землю своей теперь уже бывшей супруге на основании договора дарения.

По данным борцов с коррупцией, сестре премьер-министра также принадлежат квартира в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Parkв Москве и загородный дом в поселке Agalarov Estate в Истринском районе.

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