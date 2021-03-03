Ростуризму поручили разработать единый стандарт системы all inclusive
Вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты оказания гостиничных услуг по системе «все включено»
Вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты оказания гостиничных услуг по системе «все включено» (all inclusive).
Ростуризм также должен определить, насколько целесообразно продвигать в России формат «все включено» и стоит ли включать его в национальный проект по развитию туризма, сообщает «КоммерсантЪ».
В федеральном агентстве в свою очередь отметили, что отечественные гостиницы сейчас по-разному трактуют систему all inclusive. Так, в некоторых отелях гостей кормят пять раз в день, а в некоторых – круглые сутки. В ряде гостиниц в all inclusive включен бесплатный алкоголь, а в остальных – нет. Это приводит к тому, что туристы оплачивают «всю включено», но получают совсем не то, к чему они привыкли, например, на отдыхе в Турции.
Для устранения недопонимания со стороны туристов, Ростуризм планирует изменить правила классификации отелей, а также выделить форматы обслуживания гостей «все включено» и «ультра все включено».
По оценкам участников туристического рынка, в России по системе all inclusive работают только 10-15% гостиниц на юге страны.